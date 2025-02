Piazza Napoleone, via agli interventi. Un progetto complessivo da 450mila euro

Alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, sono partiti ieri mattina con l’allestimento del cantiere, gli annunciati lavori di restauro di piazza Napoleone (nella foto). In programma il rifacimento totale delle superfici in asfalto natura, la sostituzione degli elementi lapidei rotti o consumati e la nuova sistemazione con sedute in marmo tutto per un investimento di 450mila euro a carico del Comune di Lucca. I lavori dureranno circa due mesi riconsegnando a nuova vita, e nuovo ordine, uno degli spazi più importanti e vissuti della città.

“E’ un intervento atteso perché la situazione della piazza da anni è molto degradata, le superfici sono fessurate o con elementi slegati e piena di buche – aveva sottolineato l’assessore Nicola Buchignani nelle scorse settimane – del resto il precedente intervento fu realizzato quasi 25 anni fa. In accordo con la Soprintendenza andremo a rifare totalmente le superfici in asfalto natura di colore grigio chiaro come quello di piazza del Giglio, saranno inoltre eliminati i piloni in marmo con le staffe in ferro intorno al monumento a Maria Luisa di Borbone al posto dei quali troveranno luogo delle ampie sedute in marmo“.