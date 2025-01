Piazza Napoleone si fa più bella. Dalla pavimentazione alla statua “I lavori termineranno ad aprile“

Piazza Napoleone si fa più bella. Proprio mentre il Villaggio di Natale sta salutando – le 53 baite sono nelle ultime fasi di smontaggio ma promettono di ritornare il prossimo anno – avanza il progetto per il restyling della centralissima piazza. Sono infatti appena stati assegnati i lavori per il restauro e il rifacimento delle superfici di tutta la piazza. Ad aggiudicarsi il lavoro per un importo totale di quasi 450mila euro è l’azienda Del Debbio spa.

“Si tratta di un intervento atteso perché la situazione della piazza da anni è molto degradata le superfici sono fessurate o con elementi slegati e piena di buche – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani –. Del resto il precedente intervento fu realizzato quasi 25 anni fa. In accordo con la Soprintendenza andremo a rifare totalmente le superfici in asfalto natura di colore grigio chiaro come quello di piazza del Giglio“.

Un’altra novità assoluta riguarda la zona intorno alla statua. L’assessore Buchignani in merito annuncia infatti una piccola grande rivoluzione. “Saranno eliminati i piloni in marmo con le staffe in ferro intorno al monumento a Maria Luisa di Borbone al posto dei quali troveranno luogo delle ampie sedute in marmo, in questo modo anche il monumento opera di Lorenzo Bartolini sarà maggiormente valorizzato“.

“Il cantiere, meteo permettendo – fa sapere Buchignani – , durerà due mesi, dalla fine di gennaio alle prime settimane di aprile. In un secondo tempo con ulteriori risorse ci occuperemo del restauro e sostituzione degli elementi lapidei e cordoli intorno ai platani e al nuovo impianto di illuminazione. Rinnoviamo così uno degli spazi più vissuti di Lucca, cuore delle più importanti manifestazioni della città”.

Laura Sartini