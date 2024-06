Piazza di Spianate. Entro la fine del 2024 via al progetto di restyling

Entro la fine del 2024, il Comune di Altopascio sbloccherà l’opera di rifacimento di piazza San Michele a Spianate. Un restyling atteso da decenni in quanto è il fulcro della frazione più grande, di fronte alla chiesa e alla scuola elementare, dove i cittadini si ritrovano, all’ombra sulle panchine, di fronte al bar e agli altri negozi. Un fattore di aggregazione sociale notevole, durante il periodo primaverile ed estivo, naturalmente. L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei farà di tutto per far partire i lavori ed aprire la fase cantierabile prima possibile: si calcola che tra settembre e novembre si possa dare lo start. Il 27 dicembre 2023 arrivò la notizia dell’approvazione del progetto definitivo, per un investimento di circa 400 mila euro e che prevedeva il miglioramento della situazione marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione delle alberature delle aree verdi, nuova e completa illuminazione e riorganizzazione integrale della sosta. Prevista anche la sostituzione della pavimentazione esistente, (attualmente molto sconnessa) ridefinizione dell’illuminazione pubblica per valorizzare le caratteristiche della piazza e inserimento di nuovi arredi urbani, tra cui panchine e cestini per i rifiuti.

Si prevede inoltre di ampliare l’esistente parcheggio posto a ovest dell’area, con una redistribuzione funzionale dei posti auto. L’obiettivo primario del progetto è creare uno spazio di sosta e vita per i cittadini, attribuendo una nuova identità a questa agorà, che sarà sempre più un centro di aggregazione per la cittadinanza.

Posizionata nel cuore della frazione, la piazza sarà non solo esteticamente più bella, ma anche resa più funzionale e sicura, consolidando così il suo ruolo di punto di incontro e coesione per la comunità.

In avvio del 2025 la civica amministrazione si dedicherà anche un altro monumento da salvare, Porta dei Vettori, uno degli accessi a piazza Ricasoli, nel cuore del centro storico di Altopascio, laddove crebbe e si sviluppò l'epopea dei Cavalieri del Tau. Da anni è imbracata da tiranti per questioni di sicurezza.

Massimo Stefanini