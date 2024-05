Piazza del Giglio, stasera si accende l’illuminazione a led

Ci siamo. Dopo tanto attendere sono finalmente terminato i lavori in piazza del Giglio e stasera sarà anche acceso (alle 20.45) il nuovo scenografico impianto di illuminazione con le luci a led della piazza.

I lavori di restauro si sono conclusi ieri con il definitivo e ultimo smontaggio del cantiere e già ieri pomeriggio sono state totalmente eliminate le recinzioni del cantiere che impedivano ancora l’accesso alla piazza.

Si è andati un po’ oltre alle date inizialmente previste, ma non di tanto: infatti, il maltempo di queste settimane ha notevolmente rallentato l’asciugatura delle malte speciali che collegano gli elementi in pietra di Matraia ai grandi quadri in cui è suddiviso lo spazio.

I cittadini hanno così già ripreso possesso di uno degli spazi più importanti e amati del centro storico.

Il progetto ha riguardato il totale rifacimento della pavimentazione con un sottofondo molto resistente in calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata che bene si accorda con gli elementi dell’arredo storico urbano. Sono inoltre state rifatte le riquadrature in pietra di Matraia e vengono sistemati nuovi elementi di arredo, dissuasori in ghisa e fioriere che rafforzeranno la funzione pedonale dello spazio. La nuova illuminazione è realizzata con faretti incassati ad alta efficienza. Il cantiere è stato finanziato con una spesa di 600mila euro totalmente a carico del Comune di Lucca.

Adesso nella piazza si apre a stretto giro un altro cantiere per fortuna meno impattante: quello per il rifacimento della facciata e degli infissi del teatro del Giglio. I lavori dovrebbero partire a breve,ma si limiteranno alla facciata del teatro con l’impalcatura che resterà all’interno del perimetro dell’edificio.