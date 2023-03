Piantato un albero per ogni nuovo nato

Sabato a Barga si è svolta la seconda puntata dell’iniziativa voluta dal Consorzio di Bonifica e dal Comune. Ripopolare di alberi i paesi in omaggio ad ogni nuovo nato nel Comune. Così è stato nel parco degli Alpini dove sono stati piantati nuovi ciliegi per il progetto "un albero in più": un vero e proprio intervento di forestazione urbana. La cerimonia ha visto la presenza della sindaca Caterina Campani, del presidente del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, dell’assessora all’ambiente Francesca Romagnoli, della responsabile della pediatria, Vaccaro, e delle famiglie. I nuovi ciliegi, così come quelli che più di un anno fa furono piantati a Fornaci in via della Repubblica, sono accompagnati da alcuni cartelli che riportano i nomi dei nuovi nati nel territorio comunale. Come ha spiegato la prima cittadina, con questo intervento l’amministrazione vuole contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.