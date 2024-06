Piano mobilità elettrica. Al via altre 32 colonnine

L’azienda Be Charge si è aggiudicata la prima tranche di installazione di nuove colonnine di ricarica previste dal “Piano della Mobilità elettrica del Comune di Lucca”, sviluppato negli scorsi mesi dall’amministrazione, e provvederà quindi all’installazione e la successiva gestione di 32 postazioni di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, per un periodo complessivo di dieci anni. Per favorire misure e azioni nell’ottica di una mobilità sostenibile, il Comune di Lucca su impulso dell’assessorato alla mobilità ha infatti aderito ad un accordo quadro con la società Consortile Energia Toscana (Cet Scrl), avente come scopo l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Le colonnine saranno omogeneamente distribuite sull’intero territorio comunale, comprese le frazioni minori, secondo un preciso rapporto che prevede almeno una postazione di ricarica ogni mille abitanti.

Nuove installazioni sono previste, nello specifico:Piazzale Martiri della Libertà, Parcheggio Via San Marco, Parcheggi Ospedale di San Luca, Parcheggio Via Consani, Via di Mugnano 755 Antraccoli. Nuovi punti di ricarica anche in Piazza Testa, 291 Arancio, poi al Parcheggio Via Arrighi 207, a Montuolo via Pisana 3700, a Nave Via dei Lippi Bassi e dei Lippi Alti 19, Nozzano Castello.

In più il parcheggio Via di Nozzano, a Pontetetto nel Parcheggio di Via delle Gardenie, a Sant’Angelo in Campo in Traversa I Via S. Angelo 64, a San Cassiano a Vico in Via delle Ville Prima 3123, a San Gemignano di Morianonel parcheggio Via Volpi 139, a San Lorenzo a Vaccoli nel parcheggio Via di Vaccoli, a San Macario in Piano nel parcheggio Via delle Gavine 419, a Santa Maria a Colle nel parcheggio Via della Chiesa XXIV 717, a Santa Maria del Giudice nel parcheggio Via S. Maria del Giudice 3601. Inoltre a San Vito nel parcheggio Via Monsignor Enrico Bartoletti 106, a Saltocchio nel parcheggio Via della Chiesa di Saltocchio, a San Vito in Via delle Cornacchie 1103, in Piazza Aldo Moro 185, in Via Piaggia 1103, nel Parcheggio Via dell’Ospedale, nel Parcheggio Piazzale Risorgimento, Fiera, via di Vitricaia, nel parcheggio di Viale Luporini 454. E poi in quattro punti del centro storico: in Via San Leonardo 7, Piazzale Verdi 5, Corso Garibaldi ang. Via del Peso, Piazzale San Donato.