Piano di protezione civile. Quattro sopralluoghi e incontri con i cittadini

Soddisfazione dell’amministrazione comunale per gli incontri organizzati per esaminare aree di raccolta in emergenza e le problematiche delle varie zone del territorio. Dopo la costituzione della Consulta della Resilienza Locale nei giorni scorsi sono stati organizzati 4 sopralluoghi a Sant’Anna, Santa Maria a Colle, Pontetetto e Ponte a Moriano per valutare con i cittadini e le associazioni le azioni e da inserire nel Piano di protezione civile comunale e per verificare la diffusione dei sistemi di soccorso e messa in sicurezza in caso di emergenza ([email protected] tel. 0583 40 9061).