Piangrande, prosegue il cantiere. Sopralluogo della sindaca

La sindaca Caterina Campani torna ad intervenire sull’operazione riguardante la costruzione in Piangrande di un nuovo asilo nido. Lo fa dopo un sopralluogo al cantiere, partito circa un mese fa: "Il nuovo asilo in Piangrande sarà moderno, efficiente e sostenibile – dichiara – e permetterà di fornire una risposta decisiva alla crescente domanda delle famiglie per gli asili nido". L’operazione, come prevede il bando della Regione che ha permesso di finanziare i lavori, dovrà essere terminata entro la primavera 2026.

Proprio in questi giorni, con l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Tonini, la sindaca ha effettuato un primo sopralluogo sul cantiere. "L’operazione – spiega Campani – è stata resa possibile grazie ad un finanziamento da parte della Regione e con una compartecipazione del Comune per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro e permetterà di dare risposta alla crescente domanda per i servizi dell’asilo nido. A Barga, dove già opera da anni il Nido Giovanni Gonnella di San Pietro in Campo, esiste una lista di attesa di ben 40 domande (di cui l’80 per cento residenti nel Comune) e con il nuovo asilo nido si potranno ospitare, oltre 24 bambini".

"Il progetto, elaborato dallo studio dca dell’architetto Piero Del Checcolo - prosegue - vedrà la realizzazione di una struttura moderna, attenta ai consumi energetici ed antisismica secondo le più stringenti normative. Con il progetto che è già stato pensato per collegarsi in futuro (che il Comune spera sia molto prossimo), con la nuova scuola materna. Da tempo il comune sta cercando i fondi per la realizzazione anche di questo edificio e realizzare così in Piangrande una nuova cittadella scolastica per l’età 0-6 anni". Tra gli impegni dell’amministrazione comunale, sostiene la prima cittadina, quella di richiedere a Telecom di spostare l’antenna telefonica presente presso la centrale del Piangrande che si trova ad alcune centinaia di metri.

Il Comune, nell’ambito della stesura del nuovo piano operativo intercomunale, sta predisponendo anche un piano delle antenne per quanto riguarda il territorio comunale. La sindaca Caterina Campani comunque ribadisce, circa l’impatto delle onde elettromagnetiche relative all’antenna del Piangrande che Arpat ha dato chiare risposte, ovvero che i parametri rilevati non sono al di fuori delle norme di legge.

