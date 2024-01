Piana, aumenta la popolazione. Quasi duecento persone in più

Aumenta la popolazione nei due Comuni principali della Piana. Un segno più di 122 unità sul capoluogo, Capannori, 58 residenti in più invece ad Altopascio. Come ha dimostrato la tendenza degli ultimi anni, senza scomodare il trend a livello nazionale, l’incremento trova come motivazione i flussi di persone e l’immigrazione, perché il saldo tra nati e morti continua ad essere costantemente negativo. Partiamo da Capannori. Gli abitanti oggi sono 46.810, di cui 23.118 uomini e 23.692 donne. Erano 46.688 dodici mesi fa. Capitolo immigrati. A Capannori se ne sono fermati nel 2023 1486, contro i 1015 del 2022. Sul fronte delle nascite la solita Waterloo, denominatore comune per tutti i centri urbani e non solo: a Capannori nel 2023 sono nati 260 bambini, sono invece decedute 610 persone. Altra curiosità che rappresenta lo specchio dei tempi, come si suil dire: la famiglia media è composta da 2,67 persone. Non si arriva a tre.

Quando Capannori era riconosciuto il borgo rurale più esteso d’Italia, le famiglie erano formate da cinque, sei, componenti o anche oltre. Altro dato su cui riflettere quello degli stranieri che sono 4295, il 9% della popolazione. Albania, Marocco e Romania le Nazioni più rappresentate.

Passiamo ad Altopascio. I residenti adesso sono 15.949, contro i 15.891 di inizio 2023. Un più 58, ma già nel 2023 rispetto al 2022 c’era stato un balzo notevole. Immigrazione e persone che magari si fermano per cogliere nuove opportunità di lavoro hanno accelerato un processo che ha dell’incredibile. Nel 1994 la popolazione altopascese era di circa 9 mila abitanti. Questo significa che in 30 anni è quasi raddoppiata. Una crescita cospicua e costante che ha fatto scattare il Municipio di due fasce: prima quella dei 10 mila e poi quella dei 15 mila residenti.

Tra fine anni Novanta e l’avvio del Duemila, il fenomeno dell’immigrazione ha avuto certamente una costante impennata. Ritornando al presente, i nuclei familiari ora sono 6425, quasi invariati rispetto ai 6421 dell’anno precedente. Famiglie formate, in media, da 2.4 componenti. Gli stranieri sono 2238, di cui 1073 uomini e 1165 donne. Dodici mesi prima erano 2188, quindi sono aumentati di 50 unità. Albania e Romania le comunità più rappresentate, ma sono numerose anche quelle marocchine e tunisine. In crescita i cinesi.

Massimo Stefanini