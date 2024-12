Photolux Festival: visite guidate e mostre fotografiche da non perdere

Si entra nel vivo del Photolux Festival. Oggi alle 15.30, Joakim Kocjancic sarà l’accompagnatore d’eccezione per la visita guidata alla sua “Italia/Europea”: un’occasione per conoscere la storia dietro le immagini.

Alle 11 invece appuntamento con Mario Morroni e Alfredo Covino per la visita a “Verità nascoste. Eredità visive della storia recente d’Italia”; alla stessa ora Stefania Squitieri guiderà i visitatori alla scoperta della mostra di Massimo Vitali “Sotto questo sole”.

Alle 17.30 con Marco Barsanti, per la mostra su Vittorio Sella, e con Lorenzo Lombardi per il World Press Photo. Domani alle 11 Mario Morroni, Chiara Ruberti, Martino Lombezzi e Giancarlo Barzagli saranno nuovamente disponibili per “Verità Nascoste. Eredità visive della storia recente d’Italia”; alla stessa ora l’architetto Pietro Carlo Pellegrini racconterà il progetto che sta dietro all’allestimento curato per la mostra di Vitali.

Tommaso Stefanelli e Robin Targon racconteranno la Photolux Experience (alle 12) mentre Sébastien Arrighi, Davide Greco, Giame Meloni, Michele Martinelli, Fred Boucher, Marcel Fortini saranno protagonisti della visita dedicata alle Residenze d’artista. Tanti anche i talk, tutti a ingresso libero all’Auditorium San Micheletto. Ustica, Moby Prince, la strage di Viareggio saranno i temi centrali dell’incontro che si terrà oggi alle 11.

Sempre oggi, alle 17, il premio LILT che ha coinvolto artisti e fotografi nel raccontare l’esperienza traumatica del cancro. Alle 18, infine, sarà presentato il progetto “Visioni sul territorio” della Fondazione Studio Marangoni.

Domani si comincia alle 11, con The Circle, insieme a Luca Locatelli e Giada Triola. Alle 16 Photolux Experience, alle 17 con Solinè, al secolo Carlo Regoli, con Personal exhibition e alle 18 “Bad postcards”. Alle 21 la performance “Kaffe & Kuchen”.