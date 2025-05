“Photolux“ da export. Alla premiazione del World Press Photo col principe Constantjin

Photolux - e la città di Lucca - si fanno conoscere e riconoscere in tutta Europa. Recentemente, infatti, Enrico Stefanelli, direttore artistico della biennale di fotografia che da oltre vent’anni porta in città i più importanti fotografi internazionali, ha partecipato alla premiazione del World Press Photo 2025 che si è tenuta ad Amsterdam.

“Con grande piacere - spiega Enrico Stefanelli - ho avuto modo di parlare con il principe Constantjin dei Paesi Bassi, piacevolmente colpito dalla continuità con cui il World Press Photo approda a Lucca, città che ama molto. Lucca, infatti, è la sede italiana più longeva, insieme a Roma, per il World Press Photo che tornerà anche nel 2025 con il suo viaggio fotogiornalistico lungo tutti i principali eventi del 2024. La tappa lucchese della mostra internazionale si terrà infatti a Villa Bottini dal prossimo 29 novembre fino al 14 dicembre”.

Ma non solo: nel mese di giugno Enrico Stefanelli ha rinunciato a partecipare alla sesta edizione del Parlamento della Fotografia a Parigi, dove era stato invitato dal Ministero della Cultura francese, per farsi ambasciatore di Photolux e di Lucca alla cerimonia per celebrare, a Wetzlar, in Germania, il centenario di Leica, storica azienda produttrice di macchine fotografiche. Dopo la sua presentazione alla Fiera di Primavera di Lipsia nel 1925, la “Leica I“ diede il via ad una rivoluzione nella fotografia. Come prima fotocamera Leica compatta e leggera, studiata per il formato 24x36mm su pellicola 35mm, ha reso la fotografia una componente naturale della vita di tutti i giorni. Per la prima volta, fu possibile fotografare la vita reale catturando il momento decisivo, creando così possibilità di utilizzo ed espressione senza precedenti. Nasce il genere del reportage e del documentario, così come la fotografia di street e artistica. Insomma un altro evento dove Photolux non può mancare.

Per restare aggiornati sugli eventi e gli appuntamenti di Photolux: www.photoluxfestival.it