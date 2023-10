Pettorine gialle, guanti e rastrello. Ritorna “Puliamo il Mondo“: "Attenzione ai luoghi pubblici"

L’iniziativa clou nella Piana dell’edizione 2023 di "Puliamo il Mondo", sarà la pulizia del Parco Archeologico delle cento Fattorie Romane, in programma domani alle 9.30. Già oggi, venerdì 22 settembre, sui territori di Capannori, Porcari e Altopascio tornano i volontari con le ‘Pettorine gialle’ di ‘Puliamo il mondo’ muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello per differenziare e ripulire dai rifiuti parchi, aree protette, rii e canali, vie e piazze.

La manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2023’, che si svolgerà fino al 7 ottobre, è promossa dal Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con i Comuni di Capannori, Porcari e Altopascio, Ascit Spa, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Anbi Toscana, Legambiente Toscana, in collaborazione con le associazioni aderenti al "Sabato dell’ambiente" della Lucchesia. La manifestazione vede la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado di Lammari, Camigliano e San Leonardo in Treponzio, delle scuole primarie di Capannori, Pieve San Paolo e San Colombano, della scuola secondaria di primo grado di Porcari ‘E.Pea’ e delle scuole primarie di Marginone e di Altopascio.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa alla quale sono intervenuti Angela Giannotti, presidente di Legambiente Capannori e Piana con il vice e consigliere comunale Gianni Campioni; Giordano Del Chiaro, assessore all’ambiente di Capannori; Daniel Toci, vice sindaco e assessore alla pianificazione sostenibile di Altopascio; Simone Giannini assessore all’ambiente di Porcari; Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord; Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana; Ugo Salvoni, presidente Ascit spa. Il progetto proseguirà a Porcari e Altopascio. L’iniziativa si svolgerà anche nei giorni 25-26-27-29-30 settembre e 1-2-3-4-5-7 ottobre con il coinvolgimento degli studenti. Il programma completo sul sito del Comune di Capannori.

"Anche quest’anno sosteniamo questa manifestazione che contribuisce a mantenere puliti i nostri territori, con grande attenzione ai luoghi pubblici - affermano gli assessori all’ambiente dei Comuni coinvolti, - nello stesso tempo svolge un’opera significativa di sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità di tenere comportamenti corretti e rispettosi per l’ecosistema".

Massimo Stefanini