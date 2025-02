Petroni “torna“ a scuola. La sfida culturale è aperta

Sono ancora aperte le iscrizioni al concorso per studentesse e studenti degli istituti e delle scuole secondarie di II grado della regione Toscana dedicato a Guglielmo Petroni giornalista, scrittore, poeta, pittore patrocinato dall’Ust Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara.

I partecipanti dovranno sviluppare uno dei seguenti temi: la biografia di Petroni e il rapporto con la città di Lucca, approfondendo le letture selezionate dalla bibliografia dello scrittore, in particolare il romanzo di formazione Il nome delle parole (1984) e la raccolta Scritti lucchesi (1987); la Storia (l’Italia e Lucca durante il Fascismo, la guerra, la Resistenza), descritta con la testimonianza di Petroni narrata in Il mondo è una prigione (1949), La morte del fiume (1974) e La casa si muove (1950); l’ambiente artistico e culturale tra Lucca, Viareggio e la Versilia, dagli anni ‘30 al Secondo Dopoguerra, i luoghi d’incontro di Petroni con gli intellettuali ed artisti, come il Caffè Di Simo a Lucca (ex Caselli), l’ambiente del Premio Répaci- Viareggio. Ne Il nome delle parole alcuni capitoli sono dedicati agli ambienti artistici lucchesi degli anni ‘30, così come in Scritti Lucchesi alcuni testi fanno riferimento all’arte a Lucca e ad alcuni artisti del territorio (compreso Giacomo Puccini e il caffè Di Simo (già Caselli), Giuseppe Ardinghi, i fotografi Altemura, Bellato e Bonuccelli di cui si è occupato lo scrittore). Per questo tema verrà fornita una bibliografia specifica.

Sarà possibile presentare un elaborato individuale o di gruppo, scegliendo la sezione scrittura oppure multimediale e grafica. La Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Lucca, hanno bandito questa iniziativa nell’ambito della mostra documentaria “Guglielmo Petroni. Il segno e la parola”, aperta al Palazzo delle Esposizioni di Lucca fino al 16 marzo, curata da Alessandra Trabucchi e Giovanni Ricci, con il patrocinio del Comune di Lucca e del C.R.I.C. - Coordinamento Riviste Italiane di Cultura.

Lo scopo è diffondere tra i giovani la conoscenza dell’intellettuale lucchese Guglielmo Petroni (1911-1993) che è stato scrittore, poeta, pittore e collaboratore delle principali riviste culturali del secondo Novecento italiano. Il bando è scaricabile sul sito www.fondazionebmluccaeventi.it alla pagina www.fondazionebmluccaeventi.it/2024/11/11/gulgielmo-petroni-il-bando-per-le-scuole.