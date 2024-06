Pet Therapy alla Pia Casa dove Nino e Pigna diventano beniamini

Ieri mattina gli assessori alle politiche animali e al sociale del Comune si sono recati alla Pia Casa, dove l’amministrazione ha attivato a partire dal mese di settembre 2023 i servizi di Pet Therapy, svolti nell’ambito del progetto In-Habit, che ha portato Lucca a diventare la prima città europea a misura di animali. Grandi protagonisti dell’iniziativa, per la giornata conclusiva di questa prima fase, i cagnolini Nino e Pigna, dell’associazione “Do Re Miao!”, veri e propri beniamini ormai per gli ospiti delle Rsa coinvolte. I servizi Pet Therapy si sono svolti anche a Monte San Quirico per nove mesi.