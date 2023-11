Personale per le pulizie e addetti per hotel

1 addettoa alle pulizie negli stabili. E’ richiesta una figura di addettoa alle pulizie civili per sede di Lucca. Inquadramento: contratto multiservizi, II livello, retribuzione lorda oraria pari a euro 7,34. Durata del contratto: inserimento immediato, fino al 3112, con possibilità di proroga. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, e sabato dalle 17 alle 19, per un totale di 12 ore settimanali. Richiesta minima esperienza e patente B. Inviare e-mail a: [email protected].

6 addetti per hotel. Albergo ristorante dell’alta Garfagnana cerca personale per la stagione: 2 aiuto cuochie, 2 lavapiatti e 2 camerierie. Si offre contratto a tempo determinato – per stagione invernale – con vitto e alloggio nel caso degli aiuto cuochi. Richiesta esperienza. Per candidature rivolgersi ai seguenti riferimenti: cell. 346.6088192 mail: [email protected].