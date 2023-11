Anche Confartigianato Imprese Lucca esprime grande soddisfazione per l’esito della manifestazione appena conclusa che nonostante il matempo ha fatto registrare una quota di ben 314mila biglietti venduti.

"Confartigianato – si legge in una nota dell’associazione – non può fare a meno di plaudere al successo di questa edizione dei Comics, che nonostante il maltempo ha visto sfiorare un numero di paganti vicino a quello record stabilito l’anno passato e ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso".

"Dobbiamo dire che, ancora una volta, è stata perfetta la macchina organizzativa che ha saputo contenere, considerando che ogni giorno ci sono state circa 60mila persone in più del normale, i disagi per i residenti. Un ringraziamento dunque a tutte le forze dell’ordine, che hanno dimostrato di essere all’altezza di situazioni come questa in giornate anche difficili per l’intensa pioggia e il forte vento".

"Indubbiamente – prosegue la nota di Confartigianato – questa manifestazione dà una grande visibilità alla nostra città, anche se in questi giorni sono state solo certe tipologie di attività a trarne vantaggio.

Non dobbiamo infatti dimenticare il ritorno che si crea con la pubblicità gratuita che ne deriva e che spinge tanti visitatori a tornare a vedere Lucca in altri momenti dell’anno. Confartigianato ringrazia anche a nome dei suoi iscritti, installatori elettrici, noleggiatori di stand, ecc. che hanno contribuito al successo di questa edizione dei Comics 2023, nel contempo chiede a chi ha avuto disagi comprensione per un evento che si svolge una volta l’anno".