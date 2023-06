Percorsi bus rettificati per il Summer Festival

Percorsi bus modificati per Lucca Summer Festival 2023. Nel dettaglio Autolinee Toscane informa che da domenica 11 giugno fino a venerdì 4 agosto saranno chiuse al transito veicolare Piazza Napoleone e Via Vittorio Veneto. Pertanto i percorsi di alcune linee bus del tpl saranno così modificati:

Lam Blu direzione Ospedale San Luca, Linea 5 direzione Stazione FSPontetetto Chiesa: regolare fino a Piazzale Verdi, dove effettua salitadiscesa dei passeggeri al box 12, sx Piazzale Verdi (non transita da via V. Emanuele), P.le Boccherini, sx Viale Carducci, dall’intersezione con Viale Cavour regolare. Lam blu direzione S. AngeloNave Linea 5 direzione S. AnnaP.le Verdi: regolare fino a V.le Regina Margherita, prosegue su V.le della Repubblica, V.le Carducci, a P.le Boccherini dx verso Piazzale Verdi dove effettua salitadiscesa dei passeggeri al box 12,sx Piazzale Verdi indi regolare. Il resto dei percorsi di Lam Verde e Linea 5 Pontetetto Chiesa – Via del Peso restano regolari.