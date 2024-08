“Perché i balzelli se il bilancio è in positivo?“

"La tassa sui passi carrai fa tanto discutere e a ben vedere qualche valido motivo c’è - premette il comitato dei residenti Vivere il centro storico - . A Lucca il Comune spende 1 milione e 400.000 euro in eventi che la gente crede siano gratuiti, inoltre si parla di avanzi di bilancio mai visti prima e ciononostante si fanno nuove tasse che per legge non sono obbligatorie. La nuova tassa sui passi carrai fa il paio con l’abolizione dell’Imu agevolata allo 0,96 che è scomparsa per lasciare lo spazio a quella più costosa che è al 1,06, inoltre è stato abolito il contributo per gli affitti a lunga scadenza che rappresentava un minimo deterrente, magari da incrementare, per contrastare il fenomeno del “B&B selvaggio". "Perché queste tasse/tagli se il bilancio è così positivo - i chiedono dal comitato - ? Aldilà di queste considerazioni il punto principale è: come verranno impiegati questi soldi? Speriamo che non vadano nel reparto “carnevalate, musiche e canzonette” di cui Lucca va tanto fiera anche se non ne vediamo il motivo perché ci pare che questa politica porti nel centro storico un turismo da panino e birra consumati sui gradini delle chiese. Tornando ai passi carrai, visto che adesso si paga, a maggior ragione è necessario che la Polizia Municipale sia più sollecita nell’evadere le richieste di intervento e soprattutto che ci sia un carro attrezzi in grado di rimuovere le auto elettriche e quelle con il cambio automatico

quando è necessario, cosa che a Lucca al momento non c’è. In conseguenza di questa grave lacuna le auto elettriche e/o con il cambio automatico pagano soltanto la multa di 42 euro e si scansano la rimozione che invece costa 130 euro".