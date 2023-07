Per Terence Hill e Bud Spencer Montecarlo diventa un western Una grande festa per i due miti

Tutto pronto a Montecarlo per l’edizione 2023 del "Terence Hill e Bud Spencer celebration", il grande happening dedicato ai due mitici personaggi a cura del Montecarlo calcio, su idea e progetto inventati dal presidente del sodalizio grigiorosso, Giacomo Carrara. La statua di Carlo Pedersoli ci sarà. E’ già una notizia. Come ricorderete era a Livorno, voluta dall’allora sindaco Nogarin. Il nuovo primo cittadino e la giunta che è subentrata l’avevano fatta rimuovere e l’opera giaceva nei magazzini del Municipio labronico. Nel 2024 si proverà ad avere di persona il vero Terence, alias Mario Girotti, il popolare Don Matteo. Ricordiamo in cosa consiste questo happening. "Negli spazi del nostro stadio – spiega uno degli organizzatori, Giacomo Carrara presidente dell’Asd Montecarlo calcio, ideatore della kermesse, - saranno proiettati i più grandi successi cinematografici della coppia, con riferimento al genere western e in particolare al personaggio di Trinità. Il pubblico potrà diventare assoluto protagonista. Come? Ci si potrà vestire come i due miti o in altra maniera, con i cosplayer. Simulare duelli western e divertirsi in ogni modo. Per una location adeguata sarà ricostruito un saloon e non potrà mancare la classica gara di birra e salsicce. Vincerà ovviamente chi ne ingurgiterà di più in un tempo limite prestabilito. Il divertimento è assicurato – conclude Carrara, – anche perché si può venire anche semplicemente per bere e stare al fresco della collina con musica, stand gastronomici e molto altro, per otto serate che promettono spettacolo". Il programma: tutte le sere gastronomia, (anche per bambini), film , musica, cosplayer (con possibilità di vestirsi a tema), gara di birre e salsicce nel vero stile western.

Giovedì 20 presentazione delle squadre del settore giovanile, il 21 "Dune buggy in concerto", il 22 "challenge toro meccanico", racconti e aneddoti sui due personaggi, il 23 Christina Rinaldi dj; il 27 presentazione prima squadra e juniores, il 28 "Il clan dei Ribot" in concerto, il 29 Manolo Strimpelli, il 30 ballo country con western Soul. Insomma, divertimento assicurato e per tutti i gusti all’insegna di Trinità e delle storie a lui legate.

Massimo Stefanini