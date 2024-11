Per lo storico trittico. Eventi e raccolta fondi

Continuano, senza sosta, a Borsigliana, in Comune di Piazza al Serchio, le iniziative promosse dai paesani e dall’associazione Civitas Borsigliana Odv per reperire fondi con i quali procedere al restauro del trittico cinquecentesco, attribuito al pittore Lorenzo Costa, nativo di Ferrara e alla sua scuola, presente nella chiesa parrocchiale, sul quale è urgente intervenire prima che legno e colori della pittura si deteriorino ulteriormente. I prossimi appuntamenti, diciamo pro trittico, sono l’allestimento di un pranzo per gli associati e paesani domani, alle 13, con il classico menù di questo periodo "Polenta e ossi" che si terrà al piano terra restaurato della canonica. Alle 16 seguirà la celebrazione della Messa da parte del parroco don Marcello Franceschi. Sempre nella stessa giornata, a cominciare dalle 14,30, alcuni volontari saranno presenti con un proprio stand al mercatino di Natale in via Ducale, a Piazza al Serchio-San Michele, presso il Glamour Cafe’, per la vendita di una cinquantina di minipresepi di rara bellezza, espressione dell’artigianato artistico di numerose nazioni, offerti dalla signora Ernesta Casiero Pedri di Molinello, in memoria del marito Saverio.

Il presepe più bello, individuato in uno dell’artigianato peruviano, sarà messo come premio di una sottoscrizione volontaria al prezzo di 3 euro a biglietto. Insieme ai minipresepi, grazie sempre alla famiglia Casiero Pedri, sono state messe all’asta due collezioni complete di fumetti e in ottime condizioni di Tex Willer.

Dino Magistrelli