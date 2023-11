“Per la raccolta funghi serve una normativa più al passo con i tempi“

“Da tempo associazioni del settore e amministrazioni locali ritengono che si debba mettere mano alla Legge regionale 161996 che regolamenta la raccolta dei funghi. Con questa mozione regionale intendiamo avviare un percorso di confronto tra tutti i soggetti in campo per ri-disciplinare la materia – dichiarano Vittorio Fantozzi, vice capogruppo, che ha promosso l’atto insieme ai consiglieri regionali FdI Alessandro Capecchi e Diego Petrucci–. Le normative sono vecchie di 30 anni, per questo sollecitiamo una revisione della legge anche per un più efficace reimpiego delle risorse derivate dalle autorizzazioni“.