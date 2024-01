Per la puntata lucchese di Linea Verde Life oltre 2 milioni di share

Grande successo di share per la trasmissione di RaiDue Linea Verde Life che ospitava la visita di Elisa Isoardi a Lucca. Gli spettatori di sabato sono stati oltre 2.3 milioni con il 19.30% di share. Si tratta della puntata più vista della stagione. Merito, forse, dell’appeal della città dell’arborato cerchio, con un tuffo nelle sue bellezze ma anche nei suoi grandi eventi, come Lucca Comics and Games. Tra le anticipazioni di questo racconto lucchese oltre al fenomeno cosplay, diventato tra le più grandi attrazioni di Lucca Comics & Games, le creazioni della floral designer Emy Petrini, lo splendore di Villa Reale, il riuso creativo di Miniere Urbane e tanto altro ancora, con un ampio spazio destinato alla gastronomia e alle ricette tipiche lucchesi: dalla zuppa alla frantoiana cucinata negli ambienti di Olio su Tavola, fino alla bottega da Prospero, una delle più antiche della città. “Linea Verde Life rappresenta una vetrina nazionale di assoluto livello, che ha saputo ben raccontare le tipicità e peculiarità lucchesi in tutta Italia – così l’assessore al turismo Remo Santini – . Presto sveleremo anche la data di messa in onda della puntata lucchese di Quattro Ristoranti.”