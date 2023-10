Per il “Ritrovo di Roberta“. Organizzata la camminata

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga e Monia Bernardi, Trainer locale di Camminata Metabolica organizzano, con il patrocinio del Comune, il primo evento benefico in sostegno all’associazione "Il Ritrovo di Roberta" di Pontecosi che si occupa principalmente di prevenzione del tumore al seno e di servizi gratuiti alle persone del territorio che sono state colpite da questa malattia. L’evento si terrà in Piazza Pascoli a Barga domenica 12 novembre con il ritrovo alle ore 10 per la registrazione e consegna delle cuffie e F-band. Per partecipare viene richiesta la prenotazione entro il 9 novembre scrivendo al numero 347 4446209, un contributo di 15 euro alla registrazione che sarà devoluta interamente all’associazione, una bottiglietta di acqua, il tappetino e tanta voglia di mettersi in gioco!