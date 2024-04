Per il patrimonio del territorio. Un nuovo strumento digitale per la valorizzazione turistica

"Uno strumento per la valorizzazione turistica del territorio della Media Valle del Serchio, per far conoscere e salvaguardare i luoghi, riscoprendone le peculiarità e le tradizioni!" Così Paolo Michelini, sindaco di Bagni di Lucca nonché presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle, ha introdotto la presentazione del nuovo progetto "Il Futuro della Tradizione", realizzato dall’Unione dei Comuni grazie al Finanziamento del Gal MontagnAppennino, ottenuto sul bando "Riqualificazione e Valorizzazione del patrimonio culturale" all’interno della programmazione del PSR 2014-2022 e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alle quote di compartecipazione stanziate dai cinque Comuni dell’Unione.

Con questo progetto è stata realizzata una innovativa piattaforma digitale, che si propone come contenitore virtuale e interattivo di informazioni per la valorizzazione del territorio. Il progetto rappresenta un modello di fruizione culturale che si pone l’obiettivo di promuovere il territorio della Media Valle del Serchio e le sue identità per la conoscenza, la divulgazione e il potenziamento delle specificità culturali territoriali. Oltre ad un’opera di recupero, conservazione e archiviazione, la piattaforma si presenta inoltre come un contenitore tecnologico e dinamico. Hanno preso parte alla conferenza stampa, oltre a Michelini, i sindaci Caterina Campani di Barga e Patrizio Andreuccetti di Borgo, la direttrice del Museo di Coreglia Matilde Gambogi, il direttore del Gal Stefano Stranieri, i tecnici tra cui Lucia Morelli, che hanno lavorato al progetto, gli Assessori e gli uffici Cultura dei Comuni, gli autori delle foto e molto rappresentanti delle varie associazioni. "L’obiettivo del progetto – ha spiegato il Presidente dell’Unione, Paolo Michelini – è stato proprio quello di sviluppare un nuovo strumento per la promozione turistica del territorio e per la valorizzazione della tradizione locale sempre più moderno e dinamico, che ci permetta di stare al passo coi tempi, di renderci più competitivi ed innovativi, il tutto in un’ottica di collaborazione con la comunità, le associazioni e le fondazioni del territorio e di un coinvolgimento sempre maggiore dei singoli cittadini".

Marco Nicoli