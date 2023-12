Per i trent’anni dell’Unidel doppio evento a Palazzo Ducale L'Unidel celebra i suoi 30 anni con un incontro aperto alla cittadinanza: presentazione del libro "Per i nostri trent'anni" e spettacolo di poesia e musica "L'amore, gli amori". Un'occasione per ricordare la grande avventura dell'Unidel.