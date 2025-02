Per i 210 anni di Manifatture nasce “Aquila“

Era l’estate del 1815 quando un acquazzone estivo bagnò una partita di tabacco che diede casualmente vita a uno dei prodotti più iconici della manifattura italiana. Da quell’evento sono trascorsi 210 anni e per il 2025 Manifatture Sigaro Toscano già prevede un anno ricco di novità. Si inizia infatti con il sigaro Toscano “Aquila”, un nuovo prodotto che, avvolto in una fascia di tabacco Kentucky nordamericano, selezionato dalle foglie del Tennessee, racchiude un ripieno combinato di Kentucky italiano e statunitense.

Il sigaro Toscano Aquila, prodotto a Lucca, è disponibile (già da oggi) in due formati, Assolo e Robusto, ed entrambi si distinguono per le dimensioni generose: l’Assolo mantiene la classica forma dei sigari a marchio Toscano, mentre il Robusto, noto come “l’inammezzabile”, è progettato per essere gustato intero, senza possibilità di divisione. “Il lancio di Aquila avviene in un momento particolarmente positivo per Manifatture Sigaro Toscano“, dichiara Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Mst. "Abbiamo chiuso il 2024 con risultati da record, registrando una crescita dell’export del +30% del fatturato. Il trend ci sta proiettando verso nuovi mercati, con grandi aspettative. Nell’ultima parte dell’anno, infatti, abbiamo effettuato la prima spedizione ai duty free cinesi, un mercato in cui crediamo fortemente per il futuro. Questi risultati, insieme all’impegno e alla passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro, ci spingono a guardare avanti con fiducia".