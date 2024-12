“Per Aspera ad Astra”. Croce Verde riqualifica la sede

La Croce Verde di Lucca ha dato ufficialmente il via ai lavori di ristrutturazione della propria sede centrale in viale Castracani e del vicino asilo notturno. Innovazione, sostenibilità e sicurezza. Sono queste le parole chiave del progetto ‘Per aspera ad astra‘ di riqualificazione energetica e statica della sede della Croce Verde presentato ieri dal Sindaco Mario Pardini insieme all’assessore al Sociale Giovanni Minniti, Simone Bemi di BM srl, Daniele Massimo Borella, presidente Croce Verde Lucca e Massimo Mallegni.

Un progetto ambizioso, realizzato dalla Bm di Pietrasanta, che mira a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza strutturale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. I lavori, iniziati il 3 dicembre, prevedono interventi che trasformeranno gli edifici in strutture all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e ambientale, rendendoli più sicuri e confortevoli per volontari, dipendenti e cittadini che usufruiscono dei servizi. La conclusione delle opere è prevista entro ottobre 2025, garantendo nel frattempo la piena operatività delle attività quotidiane.

"Questo progetto vuole dare una sede più sicura e funzionale alla nostra comunità, - spiega Borella - contribuendo al contempo alla transizione energetica con edifici all’avanguardia e a basso impatto ambientale". Sul fronte energetico, il progetto include l’installazione di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo, pompe di calore di ultima generazione e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, a supporto della progressiva elettrificazione del parco mezzi della Croce Verde. Saranno inoltre adottati sistemi di isolamento termico e di building automation per ottimizzare i consumi. "Utilizzeremo materiali compatibili con la bioedilizia e tecnologie avanzate - commenta Simone Bemi - per ridurre i consumi e migliorare il comfort delle strutture".

Non meno rilevanti sono gli interventi strutturali per la sicurezza sismica: consolidamento dei nodi portanti, risanamento delle parti in cemento armato e misure anti-ribaltamento per le pareti perimetrali. "La Croce Verde è un simbolo di solidarietà e impegno civico. - affermano il sindaco Pardini e l’assessore Minniti - Questa riqualificazione è un passo importante verso un futuro più sicuro e sostenibile per tutta la comunità".

Rebecca Graziano