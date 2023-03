"Pensavo di non avere scelta" La testimonianza di ‘Eva’ scappata dal partner violento

di Teresa Scarcella LUCCA Per parlare dei diritti delle donne è giusto ascoltare chi quei diritti, anche quelli più semplici, dati per scontato, non li ha o non li ha avuti, perché le sono stati tolti con forza da qualcun altro, da chi giurava di amarla e invece ha fatto il contrario. Un rapporto violento non è mai un rapporto d’amore. Lo sa bene Eva (la chiameremo così per tutelare la sua vera identità) che per oltre 10 anni ha subito violenza da parte del suo compagno. Un giorno ha deciso di dire “basta“ e si è rivolta al Centro Antiviolenza Luna. Oggi vive in una casa rifugio insieme ai suoi due bambini, è quasi alla fine del suo percorso, vede la luce infondo al tunnel. Ha voluto raccontare la sua storia, senza sottrarsi alle domande, per aiutare tutte quelle donne che vivono intrappolate nella violenza, senza riuscire a uscirne. Lo fa in videochiamata, di spalle, con la testa coperta da un cappuccio. Non si vede in viso, ma la sua voce lascia trasparire una forza e una serenità che sembrano quasi entrare in contrasto con quello che racconta, ma in realtà sono la forza e la serenità di una donna rinata,...