Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini. Pronto anche il Gonfalone d’Argento: "Celebriamo il suo grande esempio"

Lucca, 16 luglio 2024 – Il 2024, specialmente in questi primi mesi, è senza dubbio nel segno della stella di Jasmine Paolini. Vittoria nel torneo 1000 di Dubai, vittoria nel doppio agli internazionali d’Italia di Roma e al torneo di Linz con Sara Errani, finalista in doppio e singolo al Rolland Garros e prima italiana finalista a Wimbledon. Il gotha del tennis e dello sport mondiale, tutto in pochi mesi. Jasmine in poche settimane è diventata una eroina nazionale, capace di diventare numero 5 del mondo proprio ieri, idola indiscussa della sua Bagni di Lucca e della Versilia, essendo lei tesserata al Tennis Italia di Forte dei Marmi. Ma adesso anche la Regione Toscana ha in mente di insignire la classe ’96 con due riconoscimenti molto importanti. Eugenio Giani, infatti, ha deciso di consegnare a Jasmine Paolini il Pegaso d’oro, il più alto riconoscimento della Regione.

«Voglio sottolineare - spiega il governatore Giani -, che non è un premio deciso di fretta, nelle ultime settimane per i nuovi recenti risultati eccellenti. Vogliamo dare a Paolini questo premio come riconoscimento dell’esempio straordinario che da anni porta sui campi di tutto il Mondo. Abnegazione, forza, ostinazione, tutti valori che Jasmine incarna ed è giusto riconoscerle". Nelle prossime settimane, quindi, è prevista la cerimonia di conferimento del premio, da capire se verrà fatta a Firenze, nel palazzo della Regione, o direttamente a Bagni di Lucca a casa di Jasmine.

Altro riconoscimento importante che aspetta Jasmine Paolini arriverà dal Consiglio Regionale. Già dopo la finale di Wimbledon, il presidente Antonio Mazzeo aveva annunciato che alla tennista sarebbe andato il Gonfalone d’Argento, il più premio. "Vorremmo organizzare la cerimonia il prima possibile - conferma Mazzeo -. Dipenderà molto, naturalmente, dagli impegni di Jasmine, anche in vista dei prossimi tornei importanti e dei giochi Olimpici. Ci piacerebbe poterle dare il Gonfalone d’Argento, il più alto riconoscimento del Consiglio Regionale, che dall’inizio della legislazione abbiamo conferito a meno di 10 persone in tutto, già prima della fine di luglio. Noi siamo pronti da subito, ma dipenderà tutto naturalmente da lei. Ci piacerebbe darglielo già prima della fine di luglio. magari con una bandiera della Toscana da portare a Parigi, in vista dei giochi olimpici".