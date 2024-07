Pedretti arriva in città: "Mercoledì faremo una conferenza e sveleremo i dettagli"

Alain Pedretti, l’imprenditore francese di origine italiana, non solo conferma l’interesse per la Lucchese, ma va oltre e, sia pure senza svelare i dettagli, si spinge ad annunciare una conferenza stampa già nei prossimi giorni nella quale spiegherà per filo e per segno quale sarebbe il suo interesse per la società rossonera di cui abbiamo dato notizia sul nostro giornale nei giorni scorsi.

Pedretti fa il punto telefonicamente grazie all’aiuto di un interprete – l’imprenditore parla solo poche parole di italiano – e lo fa in modo alquanto perentorio. In sostanza, farebbe capire, siamo ai dettagli.

E’ vero che c’è un suo interessamento per la Lucchese?

"Ci sarà una conferenza stampa mercoledì prossimo (domani per chi legge, ndr) direttamente a Lucca, non sappiamo ancora esattamente dove, devo anche risentire il presidente Bulgarella. Alla conferenza stampa, dove saranno invitati tutti gli organi di stampa, sarà spiegato ogni dettaglio".

E’ da tanto che ha manifestato interesse per la Lucchese?

"Quando ci si interessa ad una squadra di calcio ci vuole tempo, non è che si improvvisano queste cose, in ogni caso i dettagli verranno forniti mercoledì (domani, ndr)".

Si parla di una possibile quota di minoranza, o mira ad altro?

"Non commento, le ripeto: spiegheremo tutto in conferenza stampa".

Lei ha avuto rapporti direttamente con il presidente Bulgarella?

"Certo, assolutamente sì".

Pedretti, a cui viene attribuito un patrimonio immobiliare ingente a cui si uniscono risorse in criptovalute e asset digitali, ha maturato in un passato remoto importanti esperienze nelle massime divisioni francesi e svizzere, rispettivamente con il Cannes (ai tempi di Zinedine Zidane lanciato proprio sotto la sua presidenza) e con il Neuchatel.

Di recente, invece, nel maggio dello scorso anno, aveva acquisito il 40 per cento dell’Alessandria: un’avventura partita male per i dissidi con il socio di maggioranza e chiusasi malissimo solo pochi mesi dopo, visto che Pedretti ha ceduto la sua quota nel novembre.

Il club grigio, già iper indebitato, è progressivamente naufragato economicamente retrocedendo sul campo. Si è poi parlato di un suo interessamento per il Novara, ma la vicenda non è mai decollata.

Fabrizio Vincenti