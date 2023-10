Pedalata d'Autunno con e-bike a Castiglione: scopri l'esperienza unica!

"Il cicloturismo in e-bike è un metodo straordinario per scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze uniche in compagnia". Con queste parole la Pro Loco di Castiglione di Garfagnana presenta uno dei primi eventi organizzati per questa stagione 2023 nel primo giorno di ottobre: la “Pedalata d’Autunno“. Grazie alla collaborazione con “Girovagando Bike“, il gruppo di promozione territoriale propone, infatti, una “biciclettata“ tra i meravigliosi colori autunnali per pedalare in compagnia e avvicinare non solo appassionati, ma anche chi avesse voglia di provare per la prima volta l’esperienza della e-bike.

L’evento, dalla difficoltà medio facile per cui è richiesto un minimo di dimestichezza con la bici, partirà questa mattina alle 9.30, con ritrovo alle 9 per consegna di eventuale e-bike a noleggio e breefing di rito, da piazza Vittorio Emanuele con rientro previsto nel pomeriggio. Il percorso, che potrà subire alcune modifiche in base alle condizioni meteo o alle esigenze dei partecipanti su parere della guida MTB abilitata che seguirà i partecipanti, prevede circa 40 km di viaggio, con partenza da Castiglione, arrivo al Parco dell’Orecchiella e fermata al locale Rifugio Isera con una degustazione tipica, poi ritorno in giornata al luogo di partenza.

L’itinerario, che si snoda ad anello con prevalenza di strade sterrate e secondarie, prevede il tragitto migliore per riuscire a godersi appieno le bellezze del territorio, pedalando tranquillamente tra piccoli borghi e spettacolari scorci panoramici, attraversando alpeggi, castagneti e faggete. L’occorrente è molto basico: consigliato uno zainetto con acqua, una giacca antivento e antipioggia, nonostante sia previsto bel tempo, occhiali da sole e un piccolo snack. Meglio essere provvisti, se possibile, anche di guanti da bici e pantaloncini con fondello.

Fio. Co.