Pc recuperato in regalo da Capannori

Un simbolo di cooperazione tra amministrazioni e un passo concreto verso la promozione di buone pratiche ambientali. Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha consegnato al sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, un computer ricondizionato ed un telo di proiezione destinati alla biblioteca di San Martino in Freddana. L’iniziativa si è svolta presso il Centro del Riuso “DueVolt“ di Capannori, gestito dall’associazione Hacking Labs, che da anni si distingue per il suo impegno nel recupero e nel riutilizzo di materiali tecnologici. Un impegno condiviso per l’economia circolare tra le due amministrazioni comunali che collaborano da anni nella promozione di attività culturali e nella diffusione delle buone pratiche di economia circolare.

"Questo gesto è un piccolo ma significativo esempio di come le amministrazioni possano collaborare per creare valore sociale ed ambientale. Ricondizionare e riutilizzare non significa solo risparmiare risorse economiche, ma anche ridurre l’impatto ambientale e sensibilizzare le comunità verso una maggiore sostenibilità" - ha dichiarato Giordano Del Chiaro durante la cerimonia di consegna-.

"Un gesto è particolarmente significativo per noi, - ha sottolineato a sua volta il primo cittadino Bonfanti - poiché rappresenta un investimento nella cultura e nella crescita della nostra comunità. La biblioteca è un luogo di incontro e conoscenza, e ogni contributo che la rende più accessibile e funzionale è prezioso". L’iniziativa dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà associative possa dare vita a progetti che coniugano cultura, risparmio economico e rispetto per l’ambiente, fornendo un modello virtuoso da seguire per altre comunità.

Marco Nicoli