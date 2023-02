Pauroso incidente tra un’auto e un furgone della Polizia penitenziaria

Dieci persone coinvolte, 4 feriti per fortuna in modo non serio, strada bloccata per due ore. Maxi incidente ieri mattina prima delle 8 sul Brennero a San Giuliano Terme. E’ accaduto a 300 metri dall’incrocio semaforico di San Giuliano tra un’auto e un furgone della polizia penitenziaria che stava trasportando tre detenuti dalla casa circondariale Don Bosco fino a Firenze per udienze in Tribunale. Un uomo alla guida di una Fiat Punto, diretto al lavoro a Lucca, avrebbe tentato il sorpasso su un tratto rettilineo, agganciando il furgone: entrambi i veicoli (nella foto) sono finiti oltre l’argine, ribaltandosi.