Pauroso incidente sulla Lodovica Due centauri feriti

Grande paura per un incidente stradale ieri intorno alle 14, sulla via Lodovica, fra una autovetture e due moto che transitavano in direzioni opposte. Il pauroso impatto è avvenuto all’altezza del bivio stradale per la frazione del comune di Gallicano di Turritecava. L’uomo alla guida dell’auto non avrebbe riportato ferite particolari, mentre al primo motociclista coinvolto i sanitari hanno riscontrato delle abrasioni facciali dovute all’impatto sull’asfalto seguito alla caduta, per le quali è stato condotto all’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo. Più critica, invece, la prognosi per il secondo motociclista che ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Per lui, sempre rimasto cosciente, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Qualche momentaneo disagio per il traffico risolto dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo.

Fio. Co.