Pauroso frontale di notte nel sottopasso: tre feriti. Uno gravissimo a Cisanello

Pauroso scontro frontale tra due auto l’altro ieri intorno alla mezzanotte nel sottopasso di via Ingrellini a San Filippo. Tre le persone rimaste ferite: in particolare è in gravi condizioni un 30enne di origine siciliana trasferito a Cisanello in prognosi riservata. Subito dopo l’incidente alcuni passanti hanno avvertito il 112 che ha inviato sul posto due autoambulanze della Misericordia di Lucca, l’automedica del Campo di Marte e una squadra dei vigili del fuoco.

Proprio i vigili del fuoco hanno dovuto impegnarsi parecchio per estrarre i feriti dalle lamiere delle due vetture semidistrutte. Due passeggeri a bordo delle due vetture, tra i quali un anziano lucchese, sono rimasti feriti in modo non grave, mentre ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, trasportato prima all’ospedale San Luca in codice rosso e poi trasferito appunto a Cisanello. Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato per la gestione del traffico e una della Polizia municipale che ha provveduto ai rilievi. Secondo i primi accertamenti il giovane più grave aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e viaggiava su un’auto priva di assicurazione.