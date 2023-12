Paura tra i cittadini per i tanti furti

La nuova ondata di furti dei giorni scorsi, fa stare col fiato sospeso la popolazione del territorio barghigiano e venerdì sera ci sono stati momenti concitati per gli abitanti di Piangrande. Alcuni residenti avevano segnalato una coppia sospetta facendo scattare l’allarme sulle chat create dalla gente per tenersi informati su eventuali colpi di ladri. Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine. Le due persone sono state prontamente identificate dai Carabinieri, ma sono risultate poi abitanti in zona e quindi alla fine tutto si è risolto. Ma la preoccupazione ed il timore tra la gente restano alti, tanto che i consiglieri del gruppo di opposizione di “Progetto comune“ chiedono l’attivazione del controllo di vicinato, in modo da contribuire a contrastare le incursioni nelle abitazioni. "Ieri sera a Barga è scattata una vera caccia all’uomo. Nella zona del Piangrande, alcuni cittadini, dopo aver avvistato una coppia sospetta, informavano i Carabinieri e tramite i social divulgavano la notizia agli altri residenti della zona - hanno scritto i consiglieri di “Progetto Comune“ - . Gruppi spontanei di cittadini, ormai esasperati dalla situazione dei furti in zona si mettevano alla ricerca dei sospettati che, grazie all’intervento immediato dei carabinieri venivano identificati poco lontani (in realtà, come detto, sono risultati poi abitanti in zona e quindi alla fine tutto si è risolto). La situazione però è giunta ad un livello preoccupante e potrebbe sfociare in atti di giustizia fai da te".