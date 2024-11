Paura in autostrada. Camion ribaltato . Disagi per la circolazione

Paura e disagio ieri mattina, per un mezzo pesante che in autostrada ha perso il controllo e si è ribaltato. E’ successo intorno alle 8.10 del mattino, orario di punta anche per coloro che si muovono per raggiungere il posto di lavoro, nel tratto autostradale che collega l’A11 e l’A12, tra le uscite di Lucca Ovest e Lucca Est. Il mezzo, per motivazioni ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco, occupando tutta la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, che hanno provveduto a a far uscire dalla cabina del camion l’autista, affidandolo alle cure dei sanitari già presenti sul posto, per poi sgomberare la sede stradale.