“Passo in avanti per incentivare la natalità“

Mentre la Cgil spara ad alzo zero sull’iniziativa del Bonus Bebè lanciata dall’amministrazione comunale per incentivare la natalità, Fratelli d’Italia al contrario plaude a un provvedimento in linea con i tempi che corrono. “Torno a complimentarmi con l’amministrazione comunale di Lucca a solo una settimana dalla pubblicazione della classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia, che ha visto il comune toscano recuperare ben 13 posizioni in un anno e lo faccio per esprimere encomio all’introduzione del Bonus Bebè”. Lo scrive in una nota il Segretario di Presidenza e Deputato FDI Riccardo Zucconi (nella foto insieme al sindaco Mario Pardini).

“Introdurre per la prima volta il Bonus Bebè tra i progetti e le opere che l’amministrazione intende finanziare con parte dell’avanzo libero di 11 milioni e 74mila euro realizzato con il rendiconto della gestione 2023 la trovo una decisione assolutamente giusta e opportuna. Un’iniziativa che non sarà legata all’Isee e per il quale il Comune ha destinato 500mila euro. Sostenere le famiglie - il bonus arriverà fino ad un massimo di mille euro - e più in generale la natalità, è una misura che tutti i comuni dovrebbero adottare, perchè è proprio dalle famiglie che nasce e cresce quella che sarà la società del domani. Grazie all’amministrazione di centrodestra, e in particolare al sindaco Mario Pardini e all’assessore al bilancio Moreno Bruni, arriva finalmente a Lucca un primo ma importante segnale per incentivare la natalità nel nostro capoluogo di provincia”.