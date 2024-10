Passi carrabili, c’è tempo fino a fine mese per mettersi in regola

Vista la notevole affluenza di cittadini negli ultimi giorni di settembre, per evitare code e permettere agevolmente ai cittadini di adempiere alle nuove normative per i passi carrabili secondo il regolamento approvato dal Consiglio comunale nello scorso agosto , l’amministrazione comunale di Lucca ha stabilito una consistente proroga, un mese e quindi fino al 31 ottobre, della scadenza per le domande.

La proroga della scadenza lascia inalterato il sistema previsto per completare la procedura, per poter comunicate la rinuncia della vecchia concessione o la richiesta della nuova che prevede un canone annuale di 24 euro al metro lineare.

Come è già stato detto in sede di presentazione della novità, l’amministrazione comunale fa presente che in assenza di rinnovo, lo spazio davanti a cancelli e accessi potrà essere adibito a nuovi parcheggi pubblici e che non potranno essere utilizzati in modo improprio i vecchi divieti di sosta relativi alle vecchie concessioni che dovranno necessariamente essere eliminati.

Tutti i moduli per le richieste possono essere scaricati sia dal sito del comune di Lucca (www.comune.lucca.it ) che dal sito di Lucca Riscossione e Servizi all’indirizzo www.lrservizisrl.it; oppure sarà possibile ritirare la modulistica direttamente presso la sede di Lucca Riscossione e Servizi srl in via G. Bigongiari 41 3° piano – ufficio Passi carrabili. Coloro che non volessero rinnovare la concessione, dovranno compilare il relativo modulo di disdetta e riconsegnare fisicamente il cartello all’ufficio strade e progettazione del Comune di Lucca. Nel caso in cui il titolare di passo carrabile sia diverso rispetto al richiedente, per poterlo mantenere esposto, dovrà fare la voltura sempre riempiendo l’apposito modulo reperibile nelle modalità sopra indicate e trasmetterlo al Comune. Per informazioni: telefono 0583 1971482 - e-mail [email protected].