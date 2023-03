Passaporti, “open day“ Giovedì apertura speciale per particolari urgenze

Una giornata di apertura straordinaria dell’ufficio passaporti per far fronte alle richieste di chi ha una particolare urgenza nel rilascio del documento valido per l’espatrio. Giovedì 30 marzo a partire dalle ore 9, l’Ufficio passaporti della Questura in Corso Garibaldi n.115 organizza un “open day“ destinato a tutti coloro che, impossibilitati a prendere appuntamento per la richiesta di rilascio passaporto, hanno comprovati motivi urgenti per partire, quali, a titolo esemplificativo: lavoro, salute, viaggi impellenti.

Tale giornata, espressione del grande impegno profuso in questi mesi dalla Questura di Lucca, consentirà agli utenti in difficoltà, non solo di ottenere il titolo richiesto in tempi più rapidi ma, volendo, anche di organizzare un viaggio all’ultimo minuto per trascorrere all’estero le festività pasquali se hanno già il biglietto aereo.

La giornata di giovedì 30 sarà impiegata anche per consegnare i titoli scaturiti dalle istanze presentate entro il 15 marzo scorso. Nello stesso giorno è garantita inoltre l’apertura, con le consuete modalità, dello sportello passaporti allestito presso il distaccamento della Polstrada di Bagni di Lucca e di Forte dei Marmi.