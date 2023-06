Pasquinelli, le dichiarazioni di Raspini sulla Geal sono frutto di ipervalutazione

"Le dichiarazioni del consigliere di opposizione Francesco Raspini sulla Geal? Sono frutto della ipervalutazione del proprio operato e mosse dal solito rancore personale nei confronti degli avversari che ritiene colpevoli della propria sconfitta".

Ecco la risposta del capogruppo della Lega, Armando Pasquinelli, alle affermazioni dell’ex candidato sindaco del Pd dopo il consiglio aperto sulle risorse idriche.

Secondo Pasquinelli, le dichiarazioni di Raspini sono anche un cattivo auspicio per i lavori della costituenda commissione che dovrebbe, al contrario, tutelare in primis la gestione dell’acqua per la città e fino a prova contraria, l’esistenza della Geal Spa. "A tal proposito – sottolinea Pasquinelli – si ricorda che la commissione speciale sull’acqua è passata in Consiglio solo grazie ai voti determinanti della maggioranza perché altrimenti l’agenda politica di Raspini era ed è minoranza in Comune e nella città".

Per l’esponente leghista, è inutile anche il tentativo di dividere la maggioranza sul tema dell’acqua. "Incredibili, poi, le lacrime di coccodrillo nei confronti del personale Geal – conclude – soprattutto alla luce del fatto che nella sua originaria mozione, Raspini dava la società per morta e sepolta e solo grazie al lavoro del nostro gruppo sono state tolti dalle premesse, gli enunciati volti alla liquidazione della stessa".