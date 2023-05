Pascoli “for Social Arts“ Festival a tutta creatività

Prende il via oggi alla Casermetta San Regolo il Lucca for Social Arts Festival, manifestazione promossa dall’associazione Artespressa e dedicata alla creatività e alla comunicazione inclusiva. Il primo appuntamento, alle 14.30, è con un laboratorio di cucina creativa per bambini dai 3 ai 10 anni dal titolo “Il risotto del Pascoli - un piatto antico in chiave moderna!”. Sarà l’occasione per sperimentare una creatività libera e “divergente” giocando con il cibo e con la poesia che Pascoli dedicò al risotto romagnolesco, piatto della tradizione contadina che lui amava molto. Si consiglia di prenotare scrivendo a [email protected]

Alle 17 è in programma il primo approfondimento sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, ovvero quell’insieme di tecniche che permette di comunicare a persone che non possono esprimersi verbalmente a causa di patologie e deficit cognitivi.

Oltre all’inaugurazione di una mostra con materiali di Comunicazione Aumentativa Alternativa, oggi verrà presentata la video-tesi di Marco Del Monaco realizzata proprio con sottotitoli in CAA. Del Monaco, studente di Pisa affetto da una paralisi cerebrale infantile che ha limitato gravemente la sua capacità di movimento e di espressione verbale, si è laureato con lode nel 2021 in Discipline dello spettacolo e della comunicazione con un lavoro multimediale accompagnato da una relazione scritta. L’incontro vedrà la partecipazione di Michela Silvestri, psicologa per l’infanzia, la genitorialità, l’adolescenza e la disabilità e sarà moderato da Michela Panigada. Alle 18 sarà la volta di “Pascoli Contemporaneo”, presentazione dell’interessante progetto che ha portato alla realizzazione di quattro cortometraggi che raccontano alcune attività organizzate con persone con disabilità dalla Fraternita di Misericordia di Corsagna e dalla Cooperativa Sociale La Tela di Penelope di Lucca. Filo conduttore dei video sono altrettante poesie di Giovanni Pascoli, Il corredo, Nell’orto, Il ciocco e Terra e cielo.

I protagonisti dei corti riceveranno il “Premio delle piccole cose”, riconoscimento istituito da Artespressa e ispirato dalla poetica del Pascoli, rivolto ai piccoli progetti del territorio che si distinguono per inclusione, integrazione e creatività. Oltre alla proiezione di due corti, è previsto un intervento della Misericordia di Corsagna sul progetto “Dopo di Noi”.L’ingresso è gratuito. Il programma dettagliato su www.artespressa.com.