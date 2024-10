Partecipazione, oggi si svelano i primi risultati

Oggi alle 17 nella Casermetta Santa Croce, con accesso dalle Mura (zona piazzale S. Donato – via delle Conce) saranno presentati i risultati del percorso di partecipazione CiVà “Cittadinanza Impegnata Volontariato attivo” un progetto innovativo incentrato sull’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i segmenti del territorio, coinvolgendo cittadini, istituzioni, scuole e associazioni in un processo partecipativo che trasforma il modo in cui la comunità si prepara e risponde alle emergenze, promuovendo la collaborazione, l’innovazione e la consapevolezza. Saranno presenti l’assessore Fabio Barsanti (nella foto), Daniele Del Bianco direttore ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Luca Veltri amministratore di QueSiRìTe srl che hanno gestito il progetto.