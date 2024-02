Parte il servizio del taxi di comunità. Capannori aiuta chi ha bisogno

Parte a Capannori il taxi di comunità. Al via subito la fase di coprogettazione e l’individuazione, attraverso una manifestazione di interesse nel Terzo Settore e nelle associazioni di volontariato, della possibile gestione. Lo ha stabilito la giunta nella delibera numero 21 dello scorso 2 febbraio.

Come nasce e quali esigenze soddisfa tale servizio? Si tratta del trasporto ed accompagnamento rivolto ai cittadini le cui problematiche di ordine economico, sanitario e/o familiare ne limitano lo spostamento e l’accesso a servizi essenziali; pone l’obiettivo di agevolare la popolazione nella gestione delle situazioni di difficoltà temporanee o permanenti legate al trasporto, intervenendo anche per ridurre e/o prevenire il rischio di isolamento sociale.

La modalità di prestazione di questo servizio al cittadino, è pensato non solo come un ausilio concreto alla persona per lo svolgimento di attività ordinarie indispensabili, ma anche come occasione privilegiata di relazione tra il destinatario del servizio e il personale volontario; non mira ad occuparsi solamente delle fasce più vulnerabili della popolazione, ma si pone anche come obiettivo una gestione mista fra Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore e privati, oltre ai singoli volontari, che promuova la partecipazione attiva e contribuisca alla riscoperta del legame solidaristico. la spesa per la sperimentazione per due anni del progetto a carico del Comune è stimata in 20.000 euro. Tale spesa è destinata al rimborso delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore per la realizzazione concreta. Fissate le linee di di indirizzo. I destinatari sono anziani, famiglie sprovviste di mezzo di trasporto privato, persone con problemi economici e di salute. Verrà data una priorità alle situazioni segnalate dal settore sociale del Comune.

I luoghi in cui le persone potranno essere accompagnate saranno principalmente: il Comune di Capannori, il patronato e altri uffici pubblici per il disbrigo di atti amministrativi (rilascio documenti, richiesta certificati, presentazione istanze), gli ospedali di Campo di Marte e del San Luca, i distretti socio-sanitari di Capannori, i cimiteri del territorio. Le attività potranno includere anche l’accompagnamento nell’espletare le commissioni ordinarie quali acquisto di farmaci, spesa al supermercato, pagamenti alle Poste ed altro.

Massimo Stefanini