Parole, musica e performance. Appuntamenti in Santa Caterina

Giornata della Donna, tra parole, musica e performance artistiche: oggi 8 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina a Lucca una giornata di festa dedicata alle donne. S’inizia alle ore 11 con un incontro dal tema "La Donna nell’Arte e nell’impresa": si confronteranno su questo tema la Elisabetta Abela (archeologa e presidente del Rotary Club Lucca) la designer e figlia d’arte Adriana Bonetti e Maria Maddalena Vertuccio (vice presidente UCAI) ribadendo che le donne sempre più si affermano nel mondo dell’arte e nel mondo del lavoro senza perdere la loro peculiarità di pilastro familiare. A fare da scenografia all’incontro, l’esposizione "Scenari d’Artista" una mostra che proprio questa sera chiude i battenti con un grande successo di pubblico e di partecipazione. Gli organizzatori della mostra sono due associazioni conosciute nel mondo artistico e culturale della provincia : l’Ass. Promo-Terr e RL 51, Scenari d’Artista rientra nel calendario ViviLucca 2025 dell’amministrazione comunale di Lucca ed ha il patrocinio del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca.

Nel pomeriggio, con inizio alle 16, la giovane promessa del pianoforte Cristina Pellegrini della Scuola di Musica "Marco Salotti" suonerà un breve preludio musicale, con il quale inizierà il pomeriggio di performances artistiche che vedranno coinvolte tre artiste presenti in esposizione. Barto’, che si esibirà in uno show d’arte con i suoi dipinti e la colatura di cera, Martina Madrigali e Annarosa Lisi che si esibiranno in estemporanea la prima con la difficile arte del papercutting, la seconda con piccoli disegni legati al tema femminile che regalerà a tutte le partecipanti. L’ingresso all’evento è libero sino ad esaurimento dei posti. Per informazioni [email protected] o sulla pagina FB Promo-Terr associazione.