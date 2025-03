“Parole in tavola“ ad Artèmisia. Storie di cibo e sostenibilità

Si intitola ‘Parole in tavola: storie di cibo, territorio e sostenibilità’ la rassegna letteraria promossa dalla Piana del Cibo, realizzata in collaborazione dai Comuni di Capannori, Altopascio, Lucca, Porcari e Villa Basilica, e in collaborazione con il progetto europeo Foodclic. La rassegna è un percorso di promozione della cultura alimentare che prenderà il via domani pomeriggio (giovedì 13 marzo) al polo culturale Artèmisia di Tassignano, ore 17.30-19.30 sala Pardi, con il "Nuovo scaffale sul cibo della Biblioteca ‘Ungaretti’" con Silvia Sarti, assessora alle politiche educative e Claudia Berti, assessora alla cultura, Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo.