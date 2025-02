“Park Carducci: da un euro al giorno a un euro a passaggio“

“L’abbonamento mensile? Esisteva anche prima. Il punto è che si è passati da spendere un euro ogni 24 ore, a pagare un euro ogni volta che si attraversa la sbarra”. Non si fa attendere la replica di Angelo Marchi, titolare della gioielleria all’angolo tra via Beccheria e via Roma, al presidente di Lucca Plus Roberto Di Grazia. Al centro della protesta il nuovo assetto - e il nuovo tariffario - del parcheggio Carducci, ora dotato di un ingresso automatizzato con una corsia riservata ai telepass, e l’altra dedicata agli avventori sprovvisti o ai residenti e lavoratori del centro storico. Ed è proprio tra questi che si cela il malcontento.

“Ringrazio il presidente di Lucca Plus per la pronta e deludente risposta, ma la questione non cambia: la tariffa è aumentata. Di fatto prima con un contrassegno di un euro potevamo entrare e uscire dal parcheggio per ogni evenienza nell’arco delle 24 ore. Adesso invece non solo dobbiamo munirci di una tessera che ha un costo di 5 euro, ma dobbiamo pagare un euro ogni volta che, per esigenze o imprevisti, spostiamo la macchina durante la giornata. Quindi se, ad esempio, devo andare a prendere mio figlio a scuola e nel pomeriggio fare una commissione, arrivo a pagare fino a tre volte tanto rispetto a prima”.

Per il commerciante, l’abbonamento agevolato a 20 euro, non può essere la soluzione. “Questa convenzione esisteva anche prima – insiste Marchi – ma è pensata per chi arriva dalla lontana periferia e ha la certezza, tutti i giorni, di dover lasciare la macchina al Carducci. Per chi, come me, vive nelle vicinanze del centro non è conveniente, o almeno non lo era con la vecchia tariffa giornaliera. Si ammetta che si tratta di un passo indietro nei confronti dei lucchesi e si decida di tornare al vecchio sistema“.