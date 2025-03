Parità fra uomo e donna. Marcucci e Giannotti premiate dalla Regione

Nove donne toscane sono state celebrate ieri, in occasione della giornata internazionale della donna, nel palazzo Bastogi a Firenze, per meriti personali e professionali.

Le premiate sono Ida Balò, Daniela Fatarella, Chiara Francini, Gina Giani, Nadia Giannattasio, Anna Maria Michelon Palchetti e Pinuccia Musumeci. Tra loro Fosca Giannotti, originaria di Castiglione Garfagnana, professoressa di informatica presso la scuola Normale superiore di Pisa. È stata una pioniera della data science per l’analisi dei fenomeni sociali e dell’intelligenza artificiale. E Marialina Marcucci membro del cda e chief communication Officer di Kedrion spa, nonché presidente della fondazione Carnevale di Viareggio e in precedenza membro del consiglio della Robert F. Kennedy Foundation, nonché presidente e rappresentante legale della fondazione in Europa.

"Questa giornata – dice il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo – dedicata alle storie di protagonismo femminile delle donne toscane, è nata durante questa legislatura, nel 2021. Come istituzioni abbiamo il dovere di lavorare sempre di più perché si riducano le differenze che ancora permangono tra uomo e donna a livello di condizioni lavorative, di diritti, di opportunità, di salario".

"L’8 marzo – dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani – rappresenta un elemento centrale nella vita, nei valori, nell’impegno che la Regione trasmette ai suoi cittadini e, quindi, la valorizzazione, attraverso questa premiazione, delle eccellenze che hanno caratterizzato la dimensione dell’universo femminile nella nostra regione. Questa giornata è diventata inoltre un momento in cui rivendicare diritti si riconferma l’importanza e il ruolo della donna".