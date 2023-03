Parità di genere e uguaglianza Mostra alla Zecca grazie agli studenti

L’arte e la musica sono stati gli strumenti scelti dagli studenti del Liceo Artistico Musicale "Passaglia" di Lucca per lanciare il loro importante messaggio di uguaglianza e di parità di genere. Ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i giovani hanno dato vita ad una mattinata all’insegna dell’arte e dello spettacolo allestendo, nei locali del Museo della Zecca, una mostra che parla di uguaglianza di genere, di emancipazione, ma anche di discriminazioni e violenze.

La mostra, visitabile fino a sabato, racchiude al suo interno numerosi disegni e opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico. Appesi ai muri della suggestiva e storica location possiamo trovare ritratti che rappresentano le emozioni degli alunni, disegni che parlano di violenza fisica, ma anche psicologica ed opere che mettono al centro i più frequenti stereotipi e pregiudizi che ogni giorno le donne sono costrette a subire: un vero viaggio artistico che porta alla luce tematiche importanti, narrate e rappresentate dai colori e dalla creatività dei giovani ragazzi.

Sono stati proprio gli studenti a voler allestire un luogo dove poter portare all’attenzione e rappresentare il tema della disparità di genere, ancora oggi troppo sentito in molti contesti quotidiani, anche dagli stessi alunni.

"Ancora oggi, nel 2023, moltissime donne vengono abusate sia fisicamente che mentalmente. Sono molti i contesti, come quelli lavorativi, in cui i diritti delle donne non vengono rispettati e non viene data loro l’importanza che si meritano. Le donne non sono solo delle madri che devono badare alla famiglia, sono degli esseri pensanti e devono essere rispettate - dicono Sara Rugani e Denis Vita, due dei rappresentanti del Liceo Artistico - . Questa mostra è stata realizzata per l’8 marzo, ma dobbiamo ricordarci che le donne devono essere rispettate tutti i giorni dell’anno".

Non solo i colori e l’intensità delle opere dei ragazzi hanno espresso con forza questo importante messaggio, è stata anche la musica e il suono dei loro strumenti ad esprimere l’impegno e la lotta per l’uguaglianza di genere. Durante il corso della mattinata i ragazzi del Liceo Musicale hanno dato vita ad un concerto che ha posto al centro la figura femminile, le opere messe in scena hanno infatti un filo conduttore: il rispetto e la celebrazione della donna.

"Questa giornata e questa mostra nasce dalla collaborazione tra noi studenti, abbiamo deciso di portare alla luce le donne che hanno fatto la storia in una giornata importante come questa. Noi studenti ci siamo, pensiamo a questi importanti temi e vogliamo portarli alla luce, parlandone e rappresentandoli con i nostri strumenti, anche fuori dal banchino di scuola" aggiunge Francesca Di Vita, una delle rappresentanti di istituto del Liceo.

Giulia Alberigi