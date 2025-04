Parità di genere e interculturalità. Erasmus+, la scuola di Camigliano ospita studenti francesi e tedeschi

Uno scambio culturale all’insegna della parità di genere. È quello che ha visto protagonista l’istituto comprensivo di Camigliano, dove sono state ospitate due delegazioni provenienti dalla Francia e dalla Germania nell’ambito del programma Erasmus+. Studenti e docenti del Collège Ste Barbe di Le Faouët e del Gymnasium Ernestinum di Celle, accompagnati dagli alunni della Piana, hanno potuto così conoscere da vicino bellezze e realtà del territorio. Il tutto all’insegna del ‘gender equality’, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. La settimana si è aperta con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Gioia Giuliani e dell’assessore Davide Del Carlo+, che ha omaggiato gli ospiti con borracce, simbolo dell’impegno ambientale del Comune di Capannori. L’esperienza è poi entrata nel vivo con la visita guidata a Lucca in lingua inglese e francese, dove gli studenti hanno accompagnato i loro coetanei alla scoperta delle figure femminili locali, tra storia e toponomastica. Un’occasione per dar vita anche a una serie di interviste a donne di diverse età, messe a confronto in un laboratorio interculturale sulla parità di genere e i suoi sviluppi nel tempo. Emblematico, da questo punto di vista, l’incontro con le Uncinettine di Porcari, grazie al quale i giovani studenti hanno potuto apprendere questa antica arte manuale, realizzando piccoli manufatti. Un esperimento talmente riuscito che a fatica ragazzi e ragazze hanno ‘abbandonato’ gli uncinetti per proseguire con le altre attività didattiche. La settimana si è poi conclusa con la cerimonia di consegna dei certificati di partecipazione e la premiazione dei vincitori di vari contest fotografici organizzati tra Lucca e Pisa. L’evento finale è stato arricchito da una performance musicale in cui gli studenti hanno eseguito ‘Nel blu dipinto di blu’ sotto la direzione della professoressa Ilia Toschi. Nella commozione degli studenti al momento dei saluti, l’importanza di uno scambio interculturale che ha visto tutti ’’felici di stare quaggiù’’.

Jessica Quilici